Pagelle Milan-Lecce | Morata Theo e Pulisic Non ancora Rafael Leao

(Di venerdì 27 settembre 2024). Nonche non riescea ritagliarsi un ruolo da protagonista MAIGNAN 6,5 Era meglio contro l’Inter, contro Lautaro Martinez e cugini EMERSON ROYAL 6 Io continuo a preferirgli Davide Calabria TOMORI 6 Chiude sempre tutto GABBIA 6,5 La fascia sul suo braccio sarebbe stata sicuramente meglio. Imposta il gioco come Franco BaresiHERNANDEZ 6,5 Assist e goal da rivedere e rivedere all’infinito per precisione e potenza. Esce tra i meritatissimi applausi di San Siro (75? Bartesaghi 5: un intervento misto arancio che il signor Zufferli giudica da rosso) FOFANA 5 C’è chi lo vede bello e brillante. Probabilmente siamo noi che guardiamo un’altra partita.