Olaf Scholz rischia di affondare | il suicidio perfetto del cancelliere tedesco

(Di venerd√¨ 27 settembre 2024) Dalla Sassonia al Brandeburgo passando perla Turingia, in nessuno di questi Land i Verdi tedeschi sono riusciti a superare il quorum e a mandare nei parlamenti locali uno straccio di rappresentante. Una disfatta che, dati alla mano, non ha eguali nell'ultimo decennio e la cosa √® ancor pi√Ļ grave se si considera che proprio tale lasso di tempo √® stato caratterizzato dal costante apocalittico allarme sul clima e dalla relativa rivoluzione green di cui ovviamente i Gr√ľnen sono i principali responsabili ideologici. Doveva essere il loro momento e invece sembra sia stata la loro fine. Ai vertici del partito non √® restato che tirare le somme rimettendo il mandato in vista del congresso di novembre. ¬ęVogliamo che questo partito s'impegni per il futuro, e ci assumiamo la responsabilit√† promettendo un nuovo inizio.