Negoziante vuole uccidersi il racconto del maresciallo eroe | L’ho convinto a lasciare la pistola lui mi ha abbracciato in lacrime

(Di venerdì 27 settembre 2024) Macerata, 27 settembre 2024 – “L’uomo era seduto sul divano del salone, con lapuntata alla tempia. La moglie e la figlia, preoccupate e in stato di paura, cercavano di tranquillizzarlo”. Questa la situazione che ilNicola Pagano, comandante della stazione di Fiuminata, si è trovato davanti l’altra notte, tra martedì e mercoledì, in un piccolo paese dell’entroterra, nell’Alto Maceratese. Un commerciante di 58 anni – che è anche cacciatore – si era barricato in casa, armato, dopo aver esploso almeno un colpo di(forse anche più) dalla finestra. I residenti della zona, svegliati dagli spari, erano scesi in strada allarmati e avevano chiamato i soccorsi. Nell’abitazione c’erano anche la moglie e la figlia.