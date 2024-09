Mia figlia voi non sapete La confessione di Enzo Paolo al Grande Fratello | Vi dico di Maria

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel corso di pochi giorni,Turchi è diventato una figura centrale all’interno della Casa del. Per questo motivo, il conduttore ha deciso di dedicargli uno spazio speciale per parlare di sua, nata il 14 febbraio 2013. Durante la puntata, è stato mostrato un video in cui il ballerino, nel corso della settimana, ha rivelato alcuni aspetti toccanti del suo rapporto con la bambina. “Lei è forse la cosa più bella che ci sia successa, è tutto per noi. È nata quando io avevo 62 anni, dopo che avevamo quasi perso la speranza. Da quel momento, la nostra vita è cambiata completamente. L’unico sogno che non potrò realizzare è vedere miadiventare, perché l’età gioca contro di me. Questo pensiero mi tormenta.