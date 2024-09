Maggie Smith il creatore di Downton Abbey | Lavorare con lei è stato il più grande privilegio della mia vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ile i protagonistiserie hannohanno voluto ricordare, interprete di Lady Violet. Ildi, Julian Fellowes, e le star del progetto televisivo hanno voluto ricordare, l'indimenticabile interprete di Lady Violet che è morta oggi all'età di 89 anni. In un comunicato inviato a Variety, lo sceneggiatore ha voluto condividere qualche dettagliosua esperienza nelcon la star del cinema etelevisione. Il ricordo del team diFellowes ha dichiarato: "era un'attrice realmente grandiosa e siamo stati più che fortunati nel far parte dell'ultimo attosua carriera stellare. Scrivere per lei era una gioia, sottile, con molti strati, intelligente, divertente