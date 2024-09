Grande Fratello inquilina nel post puntata si schiera con Beatrice Luzzi e contro Shaila Gatta | A me ste cose dei balli sexy non piacciono

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ieri sera, durante la quartadi, una delle protagoniste è finita al centro di un’accesa polemica. Si tratta di Maria Vittoria Minghetti concorrente nip e medico estetico. Il trio como dalle ex protagoniste di Non è la Rai ha criticato apertamente la giovane dottoressa, accusandola di non essere realmente interessata a Tommaso Franchi, uno dei coinquilini della casa. Questo commento non è passato inosservato e ha scatenato la reazione della Minghetti, che si è mostrata visibilmente infastidita dalle osservazioni ricevute. Successivamente però le quattro si sono chiarite. Dopo la, Maria Vittoria ha deciso di confrontarsi direttamente con Tommaso per chiarire la situazione.