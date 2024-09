Chiara Petrolini la ginecologa rompe il silenzio sul fidanzato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Proseguono le indagini sul caso di. La 22enne di Traversetolo, in provincia di Parma, è accusata di aver ucciso un figlio appena nato lo scorso 7 agosto ed è sospettata di aver commesso il medesimo reato circa un anno prima con un altro neonato. A rendere ancora piùù particolare la vicenda è il fatto cheavrebbe fatto tutto da sola. Né i genitori, né ilpare sapessero qualcosa. Ma ne siamo proprio sicuri? Secondo laMonica Calcagni, specialista in ostetricia e ginecologia con 1,4 milioni di follower, no. Laha parlato del ruolo di Samuel, ildi, in questa storia.