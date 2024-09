Ascolti tv 26 settembre De Martino con Affari tuoi travolge ancora Amadeus

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) –tv di giovedì 26, continua la corsa di ‘’ nell’access prime time. Stefano Desu Rai 1 ha conquistato 5.402.000 telespettatori (share del 26,4%). Battutouna voltache sul Nove con ‘Chissà Chi’ ha ottenuto 745.000 telespettatori e il 3,7%. Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ è stato visto da 2.489.000 spettatori pari al 12,2%. Mentre il programma ‘Cinque Minuti’ su Rai1 è stato visto da 4.489.000 telespettatori (share del 23,7%). Per quanto riguarda il prime time vittoria di Rai1 con la serie ‘Kostas’ vista da 2.792.000 telespettatori pari a uno share del 16,9%. Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Grande Fratello’ che ha totalizzato 1.993.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,3%. Terzo posto per Italia1 con la partita di Coppa Italia Napoli-Palermo, seguita da 1.602.