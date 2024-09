Siena vince la competizione internazionale sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - La squadra della Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università di, diretta dal professor Salvatore Grosso, si aggiudica il premio come miglior gestione della(CPR) ai Pediatric Simulation Games (PSG) 2024. Un risultato importante sia per l’Università diche per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dove i giovani medici in formazione svolgono le loro attività di studio, assistenza, e ricerca. La, tenutasi all’Istituto Vittorio Veneto di Latina, ha visto la partecipazione di ben 350 specializzandi, suddivisi in 38 squadre, di cui 30 italiane, 3 francesi, 2 spagnole e 3 portoghesi, sfidarsi tra loro in più di 150 gare di simulazione nell’ambito delle emergenze pediatriche.