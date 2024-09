Pastore al Napoli saltò ecco perché | spunta il retroscena in queste ore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Javierpoteva diventare un calciatore delilche spiega il motivo per il quale la trattativa non si chiuse. Negli anni sono stati tanti i campioni che hanno messo piede al, per poi trovare fortuna altrove. Tra questi si ricorda il passaggio Edinson Cavani, calciatore che è rimasto nei cuori azzurri e che ancora oggi viene spesso ricordato dai tifosi come uno dei bomber più importanti avuti sotto la gestione De Laurentiis. Un passaggio, quello dal Palermo al, che ovviamente fece esultare tutti. Ma c’è un altro giocatore che da Palermo poteva arrivare in azzurro: Javier. Un altro argentino, come Ezequiel Lavezzi che in quegli anni diventò un vero e proprio beniamino della piazza partenopea, che in Italia ha giocato col Palermo, per poi passare al Paris Saint Germain e tornare in Italia con la maglia della Roma.