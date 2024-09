Louis Vuitton Cup Ineos Britannia batte Luna Rossa | parità sull’1-1

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Botta e risposta fraPrada Pirelli enella finale diCup. Dopo il successo dell’imbarcazione italiana nella prima regata, gli inglesi hanno conquistato la seconda e riportato il punteggio in-1. Gara condotta sin dai primi metri sfruttando il forte vento di Barcellona dopo una partenza testa a testa che visto i due equipaggi sfidarsi metro su metro fino ai 18 secondi di vantaggio finali. «Non sarà un 7-0», avevano detto gli italiani alla vigilia, pronosticando una gara in equilibrio fino alla fine. In palio c’è infatti laCup ma soprattutto un posto in finale di America’s Cup contro i detentori del trofeo di New Zealand. Si tornerà in acqua sabato 28 settembre, sempre alle 14, per altre due gare.durante la regata (Getty Images).