LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | partita la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIDALLE 14.15 10.15 Intanto c’è tanta pioggia sulla corsa. Condizioni estreme. 10.12 Percorsi i primi cinque chilometri di corsa. 10.10 Inizia la cosiddetta selezione da dietro: si staccano atlete di secondo e terzo piano. 10.08 C’è la Germania a fare il ritmo in questa fase. 10.07 Il gruppo è ancora compatto al momento. 10.05 Subito scivolata, a terra cinque o sei atlete in una rotatoria tra cui Melanie Dupin. 10.04LA! E il ritmo si alza. 10.01 Il gruppo ora è partito verso il chilometro zero. 9.59 Italia che si presenta ai nastri di partenza con Eleonora La Bella, Silvia Milesi, Chantal Pegolo e Giada Silo. Favorita dellala britannica Cat Ferguson, vincitrice dellaa cronometro. 9.