Fiorentina Commisso | Vlahovic alla Juventus non ha ancora fatto grandi cose

(Di giovedì 26 settembre 2024) Rocco, presidente della, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, facendo un bilancio di questi anniguida del club: “Abbiamotutto il possibile per riportare lapiù in alto possibile. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, ma non dimentichiamo che quando ho preso la squadra era sull’orlo della retrocessione. L’obiettivo è quello di migliorare anno dopo anno. L’unica cosa che ci è mancata è stata un trofeo. Se avessimo vinto una delle tre finali giocate saremmo stati tutti più contenti“. Il numero uno dei viola ha poi parlato di due cessionidegli ultimi anni: “Nico Gonzalez non volevo mandarlo via, ma non ho potuto fare niente. Quest’estate non è neppure venuto a salutarmi quando sono andato a trovare la Nazionale argentina nel New Jersey.invece voleva andarea tutti i costi.