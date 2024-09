Ferito da un cinghiale nel bosco è grave Trasportato in ospedale con Pegaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Un uomo di 40 anni è statoalle braccia e al torace da unmentre si trovava nei boschi di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Ancora non si conoscono i contorni della vicenda, né la dinamica dell’incidente. Il 40enne si è scontrato con l’animale selvatico, riportando diversi traumi. Il 118 dell'Asl è stato attivato alle ore 15.32 . L'uomo è statocon l’elisoccorsoall'Ponte a Niccheri in codice 2. Attivati la Misericordia di Sansepolcro con infermiere a bordo, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.