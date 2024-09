Europei di Vichy Betto a medaglia Sette anni dopo è di nuovo di bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)l’ultima volta Alicetorna sul podio in un grande evento. La triatleta varesina ha conquistato ladiaglidi, in Francia, al termine di una gara che l’ha vista mantenersi nelle prime posizioni in ognuna delle tre discipline previste.un ottimo quarto posto nella prova di nuoto, la 36enne è stata brava a rimanere nel sestetto di testa anche nella frazione di ciclismo. Infine nei 10 km di corsa che hanno assegnato le medaglieha tirato fuori il meglio di sé, chiudendo terza in 1:53:07 alle spalle della nuova campionessa d’Europa, la britca Vicky Holland e della francese Leonie Periault. Per l’atleta di Cavaria con Premezzo è la terzaaglii bronzi vinti nel 2013 (nella gara a staffetta) e nel 2017 (prova individuale).