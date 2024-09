Ecco XC90 e l' elettrica EX90

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ce le avevano raccontate, ora le abbiamo viste. Con un evento molto atteso, Volvo presenta alla stampa di settore lae la sorella. Presso il Volvo Studio di Milano, abbiamo così potuto ammirare due auto di alto livello, con interni rifiniti e curatissimi nei quali spiccano certamente gli inserti in vero legno. Siasiadispongono di ben sette posti ed entrambe presentano un sistema di sicurezza ADAS importante. L'evento è servito a Michele Crisci, il presidente delle pubbliche relazioni di Volvo, per fare il punto della situazione, nell'ormai ricchissimo di enigmi, del mondo dell'auto. Questo perché, nonostante i rallentamenti del mercato e i probabili slittamenti dei tempi, Volvo non cambia la linea e la sua strategia resta quella di proporre sempre più vetture green.