Drogati pedofili corrotti il clamoroso buco nell' acqua del piddino Furfaro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una figuraccia social per Marco, fedelissimo di Elly Schlein. Il deputato del Partito democratico è partito con una valanga di critiche nei confronti di Giorgia Meloni e di Elon Musk in un messaggio pubblicato su X, a cui era allegata una foto: “Al centro, la donna del popolo, quella della ‘famiglia tradizionale' e de ‘i bambini non si toccano'. A sinistra, Musk. In Italia, grazie alle leggi Meloni, sarebbe in galera per aver fatto due figli con maternità surrogata e per uso continuo di droghe, leggere e pesanti. Non solo. Ama talmente tanto i valori tradizionali, i bambini e la famiglia, che è padrone di un social dove è permessa la pornografia e dove gira anche pedopornografia. A destra, Katalin Novák. Era una fedelissima di Orbán, ministra della Famiglia Tradizionale.