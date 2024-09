Ddl sicurezza scontro Sechi-Montanari In Italia si inneggia a chi ha dato la caccia all’ebreo Antisemiti sono in Gioventù Nazionale Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) sul ddldel governo Meloni tra Tomaso, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e il direttore responsabile di Libero, Mario. La conduttrice Lilli Gruber osserva che i problemi concernenti l’immigrazione poscreano allarme sociale madissente: “I numeri ci dicono che l’emergenza non esiste, visto che il numero degli immigrati che arrivano è bassissimo, anche rispetto a quello dei migranti di cui avremmo bisogno. Faccio notare che il ddlnon si occupa dei problemi che preoccupano la maggior parte della popolazione, ma di quelli che preoccupano il potere. La cosa su cui si dà la stretta di vite – spiega – non è la microcriminalità, ma l’espressione del dissenso, dalle rivolte in carcere a tutte le proteste contro lo status quo.