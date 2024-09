Aiutatelo che succede! L’aria che tira malore in diretta per l’ospite di Parenzo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Panico stamani duranteche, il programma in onda su La7 (scendi in basso per vedere il video) condotto da David, per unin. È successo durante lada Caltanissetta, dove centinaia di persone sono scese in piazza per protestare, per il decimo giorno consecutivo, contro unga serie di disservizi idrici, tra cui la scarsa distribuzione di acqua potabile assente, a volte, per una settimana. >> “Caldo africano e grandinate record”. Previsioni folli per i prossimi giorni: la situazione meteo sull’Italia La protesta è stata anche l’occasione per sollevare un caso intorno al nuovo DDl sicurezza voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni, più rigido con i manifestanti. Dice: “Queste signore in piazza con taniche d’acqua non mi sembrano delle pericolose sovversive”.