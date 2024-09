UFFICIALE – Varane dice basta | si ritira! E annuncia il futuro al Como

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha deciso dirsi dal calcio giocato, nonostante l’arrivo in estate al. L’ormai ex difensore francese lo hato poco fa. RITIRO – Raphaelil suo ritiro dal calcio giocato su Instagram: «Dicono che tutte le cose belle devono finire. Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, sono salite a volte dopo occasione, quasi tutte doveva essere impossibile. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno per tutta la vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e sentimento di soddisfazione che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti amiamo». STOP –: «Mi tengo al massimo standard, voglio uscirne forte, non solo aggrapparmi al gioco. Ci vuole una grande dose di coraggio per ascoltare il proprio cuore e il proprio istinto. Desiderio e bisogni sono due cose diverse.