Sinner inizia la difesa del titolo a Pechino | per il due volte campione Slam c’è Jarry all’esordio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Poco più di due settimane dopo aver conquistato a New York il suo 2°, portando con se una striscia aperta di dodici vittorie consecutive, Jannikfa il suo ritorno a, lì dove in un certo senso tutto erato dodici mesi fa. Ildi Sesto Pusteria si presentò alla scorsa edizione del torneo ATP 500 cinese da numero sette al mondo e testa di serie numero sei dopo un’estate in cui era arrivato il primo‘1000’ a Toronto ma anche una cocente eliminazione agli US Open per mano di Zverev e le inutili polemiche montate in Italia sulla sua rinuncia alla Coppa Davis. A, però, scattò qualcosa: un po’ di sofferenzacontro Evans, poi due games lasciati a Nishioka, un’altra vittoria al terzo set contro Dimitrov e infine l’uno-due Alcaraz/Medvedev in semi e finale, con tanto di prima affermazione ai danni del tennista russo.