Repubblica insorge contro Elkann Gravi ingerenze c' è lo sciopero | non sei il padrone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Aria pesante, anzi pesantissima, dentro. L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti del quotidiano romano ha pubblicato una nota durissima nei confronti dell'editore, la famiglia-Agnelli, in riferimento al fatto che articoli ed interviste concordati con aziende private siano stati sottoposti alla supervisione di Exor anziché a quella interna della redazione. Questo il testo del comunicato nel quale viene annunciato un nuovo: “L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti diindice unodi due giorni, 25 e 26 settembre, per protestarelenell'attività giornalistica da parte dell'editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati avvenuti in occasione dell'evento Italian Tech Week.