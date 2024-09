Laura Pausini racconta così il nuovo singolo CIAO in uscita il 27 settembre Molto glam mora e da un bus turistico di Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È da un bus scoperto dichepresenta e lancia il/CHAO (Warner Music), da venerdì 27, su tutte le piattaforme digitali in versione italiana e spagnola. In una fredda serata di inizio autunno, come una guida turistica, sale a bordo del double deck personalizzato con un outfitour – in total look bordeaux – e dà il via al Silent Paurty, prendendo il microfono perre ai giornalisti ilbrano, appena ascoltato in cuffia. E salutando i gruppi di fan – molti li conosce per nome – appostati per lei tra piazzale Cadorna e il Duomo. «Ma va, era una parrucca!», sono le sue prime parole rivolte, con la sua risata aperta, a chi si aspettava di vederla bionda, come nel videoclip del brano e nelle foto postate sui social.