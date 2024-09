Katia Ricciarelli azzanna Il Volo | Una parodia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Questa volta la critica assume un peso diverso. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, alias Il, sono abituati ai commenti negativi ma stavolta a parlare non è un giornalista snob, o un internauta accanito, bensì, “eroina” italiana della lirica. Al Corriere della Sera, in maniera tranchant, la soprano dice la sua sui tre ‘tenorini’: Per favore, non me ne faccia parlare. UnaUna posizione da “purista”, per molti versi comprensibile, anche se la novità de Il, che ne ha determinato il successo, è stata quella di mescolare la lirica al pop.su Annalisa ed Elodie Laappare intransigente anche sulla musica di oggi. Quando le viene chiesto un parere su Annalisa ed Elodie, risponde: Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle.