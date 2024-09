F1 si lavora per continuare ad avere 2 Gran Premi in Italia anche dopo il 2025 Imola pronta al rinnovo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È una fase di rinnovamento e crescita per diversi autodromini. Monza ha completato tutta una serie di interventi, allo scopo di restare al passo con i tempi, mentre la scorsa settimana si è parlato di come il Cremona Circuit abbia fatto il proprio ingresso nel calendario del Mondiale Superbike. È un momento caldo, dinamico, per gli impianti dedicati al motorsport del nostro Paese. Difatti, a breve,sarà interessata da opere di ammodernamento. Il circuito romagnolo ha ottenuto i fondi necessari per soddisfare le condizioni poste dal management della F1 per rinnovare il contratto che ha permesso alla pista intiloata alla memoria di Enzo e Dino Ferrari di tornare a organizzare un GPuna lunga assenza. L’attuale accordo garantisce un GP nel, ma deve essere ridiscusso. Allo scopo di prolungarlo, si dovranno potenziare le strutture di supporto.