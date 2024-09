Enrico Brignano fa rivivere I 7 re di Roma | la conferenza stampa dello spettacolo teatrale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La monarchiana si riconduce, storicamente, a sette sovrani; più recentemente, l’Urbe ha incoronato il suo ottavo regnante, Francesco Totti.non ha la pretesa di aspirare al metaforico trono, ma questo non gli impedisce di tornare sul palcoscenico con una speciale dedica alla sua città. A trentacinque anni dalla prima, la commedia I 7 re di, scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani, tornerà in scena. Si partirà l’8 ottobre 2024, dal Sistina, dove lodebutterà e proseguirà fino al primo dicembre, per poi spostarsi nei teatri di tutta la penisola, dall’Arcimboldi di Milano all’Augusteo di Napoli. A vestire i panni- anzi, le tuniche- di Romolo e soci, più altri quattro personaggi, sarà proprio il comico e attore originario di Dragona. Lo show, prodotto da Vivo Concerti & Enry B.