Allergie alimentari | quali sono e come riconoscerle

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In Italia2,1 milioni le persone che soffrono di. Un problema che si manifesta con reazioni anche molto violente fino allo shock anafilattico e che, a differenza ad esempio della rinite allergica primaverile, non ha stagioni. Magli alimenti più frequentemente incriminati? Cosa si può fare per evitare rischi? Ne parliamo con la dottoressa Stefania Milani, specialista in Allergologia e Immunologia Clinica, responsabile del servizio di Allergologia del Policlinico San Marco di Zingonia. Dottoressa Milani, innanzitutto cosa si intende per allergia? L’allergia è una condizione in cui il sistema immunitario riconosce una sostanza estranea normalmente innocua (detta allergene)se fosse un agente aggressivo da cui difendersi.