Santa Maria CV Aveta e Crisileo | Puliti i monumenti grazie a noi ma su temi sociali siamo ancora all’anno zero

(Di martedì 24 settembre 2024)CV. «La recente pulizia di alcunicittadini è un risultato concreto ottenuto dall’opposizione, che ha sollevato a più riprese il problema». È quanto affermano Raffaelee Italo, consiglieri di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” aCapua Vetere. «In sede di approvazione del bilancio – spiega– abbiamo proposto un emendamento per stanziare un fondo dedicato espressamente alla pulizia del Monumento in Villa Comunale, del Monumento ai Caduti in piazza Matteotti e del Monumento ai Fratelli De Simone.a quell’emendamento, i lavori sono stati realizzati e portati a termine, sebbene con qualche perplessità rispetto al sacrario della villa, i cui scalini inspiegabilmente sono rimasti come erano e non si è proceduto in alcun modo ad un ripristino delle parti mancanti in bronzo e marmo».