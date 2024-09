Promossi gli asili di Cernusco Presto l’offerta si amplierà con la struttura in via Don Milani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 90% delle famiglie dipromuove i nidi, risultato lusinghiero per l’indagine a tappeto che ogni anno registra il gradimento dei genitori nella delicata gamma di servizi dedicati ai più piccoli. L’88% è soddisfatto anche del livello di igiene, l’84% del progetto educativo, cuore del, che schizza al 92% quando si chiede di valutare l’autonomia dei bambini. "I dati del sondaggio confermano che l’impegno dell’Amministrazione su questo fronte cominciato anni fa va nella direzione giusta", dice Marco Erba, assessore all’Istruzione. Tre le strutture a disposizione, 159 i posti che fra un anno saliranno di una quindicina sfondando il tetto dei 170 totali, per effetto del restyling della scuola in via Don, le altre sono in via Lazzati e in via Buonarroti.