Ostia Antica Festival saluta il suo pubblico con Serena Dandini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024)– foto di Gianmarco Chieregatoil suocon. E’ l’artista romana a chiudere la rassegna sabato 28 settembre, sul palco del Teatro Romano con il suo “Vieni avanti cretina. Next!”, produzione firmata da Teatro Carcano in collaborazione con Mismaonda. Lo spettacolo – dal titolo un po’ audace ma in linea con i tempi in cui l’emancipazione femminile sembra essere ancora lontana – omaggia la “cretineria” al femminile nella comicità, anche questo un campo da sempre appannaggio degli uomini. Con questo format teatrale laaltro non fa che dire basta alla sindrome di Ginger Rogers che deve fare tutto quello che fa Fred Astaire, ma sui tacchi e camminando all’indietro.