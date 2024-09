Monsters parlano i fratelli Menendez | Tutti ci chiedono perché abbiamo ucciso i nostri genitori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Ianalizzano il loro caso nelle prime dichiarazioni contenute nel documentario in arrivo su Netflix a ottobre dopo aver criticato la serie di Ryan Murphy. Netflix non si limita a esplorare il caso giudiziario deicon la serie antologica di Ryan Murphy,: La storia di Lyle ed Erik. A ottobre approderà sullo streamer il documentario TheBrothers, che sviscererà l'omicidio deiJose e Kitty, nel 1996, crimine efferato commesso dai duea cui è seguito un processo che ha catturato la nazione americana. Come anticipato, il primo trailer del documentario ha dato voce a due pregiudicati, che hanno raccontato la propria verità. "si" dice Lyle in un'intervista audio dal carcere.