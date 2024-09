LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | Luna Rossa inizia con un 2 posto dietro la rivelazione Svezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 LA CLASSIFICA GENERALE DOPO GARA-1 1-Artemis Swedish Challenge (SWE) 10 punti2-(ITA) 7 3-Athena Patway (GBR) 5 4-Sail BCN (ESP) 3 5-American Magic (USA) 2 6-Andoo Team (AUS) 1 14:46 13’15” il crono impiegato da Swedish Challenge per completare gara-1. Seconda posizione per, che paga 12 secondi agli scandinavi. Arrivo serrato per il terzo, con Ahena Patway che beffa di pochissimo Sail BCN ed American Magic. ARTEMIS VINCE! 14:44 Gli svedesi prendono il largo nell’ultimo e conclusivo lato di poppa. Per gli scandinavi quasi 200 metri di margine su, saldamente in seconda posizione. Bagarre invece per la terza piazza tra Sail BCN, American Magic ed Athena Patway. 14:42 Artemis Swedish Challenge transita al comando nel terzo gate con 11 secondi di vantaggio sue 13 su Sail BCN.