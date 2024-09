Le Nuove Frontiere dell’erotismo al telefono | L’Impatto dei servizi Svizzeri sull’Intrattenimento

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2024) Sfatiamo il mito che la Svizzera sia sinonimo di freddezza. Forse non tutti sanno che l’appagamento sessuale è così importante per gliche la prostituzione è una professione legale, come tante altre, e che fino al 2014 era legale anche la prostituzione minorile. Del resto, la maggiore età sessuale è 16 anni, anche se quella civile è 18. Ma se in fatto di orgasmi i conti tornano, manca invece a livello nazionale, secondo uno studio portato avanti dal colosso svizzero “Migros”, il sesso appassionato e la tenerezza mista a sensualità, soprattutto tra coniugi e compagni di lunga data. Soluzioni come le chat erotiche e i telefoni hot offrono una valida alternativa al sesso in presenza, non facendo mancare, oltre allo stimolo carnale, il contatto umano. Questo ha fatto intuire ad aziende del settore che era possibile aprirsi verso nuovi orizzonti proprio in Svizzera.