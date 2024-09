Ia | Meloni a Musk ‘governarla nel modo giusto scegliamo chi vogliamo essere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) – “Man mano che sviluppiamo l’intelligenza artificiale, cerchiamo di governarne i rischi perché non intendiamo barattare la nostra libertà in cambio di maggiori comodità. Bisogna governarla nel, Elon, perché abbiamo gli strumenti per farlo, per scegliere chiessere”. Così, diretta a Elon, la premier Giorgia, ritirando il premio consegnatole dell’Atlantic Council a New York.“Sappiamo leggere questi fenomeni perché la nostra civiltà ci ha dato gli strumenti per farlo – dice-. Il tempo in cui viviamo ci impone di scegliere cosaessere e quale stradaintraprendere. Possiamo continuare ad alimentare l’idea del declino dell’Occidente, possiamo arrenderci all’idea che la nostra civiltà non ha più niente da dire, nessuna rotta da tracciare.