I bronzi più intonati d’Italia Il concerto perfetto e il museo delle campane centenarie

(Di martedì 24 settembre 2024) Desio e i desiani si mobilitano per il loro campanile e le preziose, celebri,. Uno dei patrimoni della storia e cultura cittadina, noto tra gli appassionati di tutta Italia, è stato inserito e candidato tra i Luoghi del Cuore del Fondo ambiente italiano. Non una semplice candidatura fine a se stessa, bensì un impegno forte che in tanti stanno iniziando a prendersi, per valorizzare ancor di più il campanile e fargli scalare la classifica a livello nazionale. In pochi giorni, sono stati raccolti oltre 500 voti, che permettono al gioiello desiano di essere al 33esimo posto nella classifica nazionale e primo tra i vari luoghi della Brianza. Un passaparola positivo che, come spesso capita in questi casi, ha iniziato a diffondersi sui social network: "Il campanile non è né di destra né di sinistra, anche atei e agnostici possono votare".