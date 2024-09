Orrore a Roma | madre a processo per maltrattamenti sui figli Ridotti come i bimbi di Auschwitz

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) A, una donna di 25 anni è sottoper gravie lesioni inflitti ai suoidi 4 e 6 anni. Ilha preso una piega drammatica quando un poliziotto ha testimoniato in aula, descrivendo i due bambinii bambini del campo di sterminio di“, un’immagine scioccante che ha messo in luce la gravità della situazione in cui sono stati trovati. La scoperta della terribile condizione dei bambini è avvenuta in un casolare abbandonato di Aprilia, dove la donna li aveva lasciati. Le forze dell’ordine hanno arrestato lanel maggio 2023, ma secondo le indagini, le violenze sui bambini andavano avanti da almeno due anni. I piccoli,riportato da La Repubblica, sarebbero stati brutalmente picchiati con calci, pugni, bastoni e persino con fili della televisione, oltre a essere colpiti con acqua bollente.