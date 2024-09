Oggi l’addio a Paola Marella l’architetta e conduttrice tv morta a 61 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 23 settembre 2024), architetta di successo e volto noto della televisione italiana, si è spenta a Milano all’età di 61dopo una lunga battaglia contro il tumore. Nonostante la malattia che l’aveva colpita dal 2011,ha continuato a lavorare e a mantenere il suo stile elegante e riservato, diventando un punto di riferimento nel mondo del design e della televisione. I suoi programmi, come Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente e Un sogno in affitto, hanno rivoluzionato il modo di raccontare le case e le trasformazioni immobiliari in TV, portando nelle case degli italiani un nuovo format di intrattenimento. Laureata in Architettura di Interni al Politecnico di Milano,aveva iniziato la sua carriera come agente immobiliare, trasformando la sua passione per le case in una professione di successo.