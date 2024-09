Monopoli-Benevento designato l’arbitro della sfida del ‘Veneziani’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Luca De Angeli,sezione arbitrale di Milano, il fischietto al quale la Can di serie C ha affidato la gara, match valido per il sesto turno di campionato in programma giovedì al “Veneziani”. Si tratta di un quarto anno e nella sua carriera ha già incrociato in tre occasioni la Strega, nel match casalingo contro il Potenza, vinto dai giallorossi 1-0 con una rete di Masciangelo e nella trasferta (1-1) sul campo del Monterosi. L’incontro più recente con i giallorossi per il fischietto lombardo risale alla semifinale di andata play off contro la Carrarese dello scorso maggio. Al “Veneziani” il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Giovanni Boato di Padova; il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli.