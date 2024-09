L’incendio svela una maxi discarica Amianto cerchioni carcasse d’auto E una betoniera piena di cemento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Spezia, 23 settembre 2024 – Piano piano, con la sua rigogliosa vegetazione rampicante e quasi prensile, ha avvolto, racchiuso e inglobato perfino quanto di più nocivo e di meno decomponibile è stato – via via, lungo il corso degli anni – gettato al suo interno maldestramente. Irresponsabilmente. Riuscendo a nascondere quei rifiuti, più o meno ingombranti, per farne un raro e prezioso ecosistema ai piedi della città. Come l’ostrica perlifera che genera la preziosa pietra, frutto del fastidio provocato dall’ingresso di un corpo estraneo al suo interno, così più o meno ha fatto il bosco nei pressi della collina di Pitelli che, violato a più riprese dalla mano incivile dell’uomo, ha saputo fare tesoro anche della sua immondizia. A fare il resto, ci ha pensato poi il fuoco.