Grande Fratello 2024 gaffe clamorosa della regia | Jessica Morlacchi sente tutto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nella Casa del25 non mancano i colpi di scena, ma questa volta l’errore arriva direttamente dalla. Durante una conversazione trae altri concorrenti, il microfono rimane acceso, rivelando dettagli inaspettati. Il fuori onda, non previsto, svela informazioni che non sarebbero dovute arrivare alle orecchie dei concorrenti, mettendoin una posizione molto delicata. L’episodio non è passato inosservato dai telespettatori, che hanno subito commentato l’accaduto sui social. Ma cosa è stato detto? E come reagiràa questo incidente che rischia di compromettere i suoi rapporti nella Casa? Scopriamo i dettagli di questo imbarazzante momento e cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate del reality.