Giovanni e Giovanna festeggiano 60 anni di matrimonio | niente regali ma donazioni per il Meyer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Montespertoli (Firenze), 23 settembre 2024 –Clementi sono una coppia speciale, con un grande cuore: e così per festeggiare un bellissimo traguardo come i 60dihanno deciso di chiedere agli invitati di non fare, ma di contribuire a una donazione per l’ospedale pediatricodi Firenze.si sono conosciuti a San Vincenzo a Torri; abitavano su due colli uno di fronte all'altro., sesto di otto fratelli, viene da una famiglia contadina dove tutti davano il proprio contributo in casa, ha la licenza media (e per l’epoca non era così poco) e ancora si ricorda la Divina Commedia a memoria. Avrebbe voluto continuare gli studi, ma il dovere lo portò a lavorare in vetreria.