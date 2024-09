Corbo | Napoli da Scudetto ma mancano i sincronismi Solo così si sbloccheranno Lukaku e Kvara

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo il pareggio con la Juventus, l’analisi dell’editorialista evidenzia i punti di forza e le criticità delin corsa per il titolo. Ilcontinua a trovare fiducia e determinazione, anche dopo il pareggio senza reti contro la Juventus. Antonio, nel suo editoriale per La Repubblica, offre un’analisi approfondita della partita e delle prospettive future per la squadra di Antonio Conte.sottolinea che, nonostante il pareggio, ilsi dimostra una squadra competitiva. “Se bastano 11 punti per essere primi in classifica – si legge sul noto quotidiano – e se la velocità media è di 2,2 a partita, se la sfidatra Juve efinisce senza reti si intravede già il futuro del campionato. Sarà difficile vincerlo per distacco, i giocatori di fantasia o potenza rischiano di sbattere su difese chiuse, prevarrà la tattica sullo spettacolo.