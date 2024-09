Benji & Fede annunciano il nuovo album Rewind

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024)il, la copertina ritrae momenti importanti del loro passato Presentato in anteprima ieri sera nel programma di Amadeus Suzuki Music Party in onda sul Nove, Estate Punk è ilsingolo diin uscita il 25 settembre. Questo, insieme a Musica Animale – singolo di quest’estate, saranno due delle tracce presenti neldal titoloin uscita il 25 ottobre, il primo dopo l’annuncio della loro Reunion. “è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere“, raccontano