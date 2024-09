Banche l' appello di Casasco FI | Evitare danni al sistema economico del Paese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maurizio, deputato e responsabile in Forza Italia del dipartimento Economia, si è espresso così sul tema delle: “L'economia di unimpone che il tema delledebba essere affrontato con serietà e responsabilità, creando unarmonioso tracreditizio, imprese e famiglie e non ingenerare unantagonista che penalizzerebbe la crescita del. Ildel credito – prosegue l'onorevole - ha le sue regole che deve rispettare, sia nazionali che internazionali, è vigilato dagli organi competenti, quali Banca d'Italia e Bce. Per questo è importante, oltre a tutelare le nostree favorirne la capitalizzazione, renderle attrattive senza penalizzarle rispetto a quelle internazionali, affinché continuino a sostenere famiglie e attività produttive”.