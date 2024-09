? Pronostici EFL Cup | Le Sfide di Martedì 24 Settembre 2024 ?

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Il 24, si giocano cinque partite fondamentali della EFL Cup (Carabao Cup), una competizione che mette in scena spettacolo e sorprese. Le grandi squadre della Premier League affrontano formazioni di categorie inferiori in una serata ricca di emozioni. Ecco la nostra proposta di gioco con i miglioriper queste! Proposta di Gioco:EFL Cup 24Data Partita Pronostico Quota 20:45 Chelsea – Barrow Squadra casa vince entrambi i tempi 1.40 20:45 Manchester City – Watford Squadra casa segna in entrambi i tempi 1.