Viali sorride Pari importante sotto l’aspetto psicologico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Mister William, si torna a fare punti dopo due sconfitte. "Eramuovere la classifica, non tanto per la graduatoria in sé, quanto per". Regna l’equilibrio in questo campionato. "Sì, forse ancor di più dell’anno scorso, anche se va detto che è ancora presto per vedere la forbice che determina chi lotterà per la promozione e chi per la salvezza. Però, per quelli come noi che hanno un obiettivo ben chiaro, deve essere sempre motivo di soddisfazione andare a punto". Ha visto la Reggiana che voleva vedere? "Sì, la squadra ha fatto quel che avevamo preparato. Abbiamo fatto un grande pressing, anche quando non ne avevamo più. Loro nella ripresa, coi cambi, hanno messo dentro tanta qualità, e non scordiamoci mai che abbiamo avversari di valore di fronte". Infatti avete creato di più nel primo tempo. "Vero, abbiamo lavorato bene coi cambi campo.