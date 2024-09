Traffico Roma del 22-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione permangono incolonnamenti per incidente da poco risolto sull’autosole tra Anagni e la diramazione diSud in direzione di Firenze per un altro incidente e rallentamenti sulla Cassia bis Veientana all’altezza delle Rughe in direzione di Viterbo riaperta invece via Flaminia chiusa precedentemente sempre per incidente all’altezza di Corso di Francia in direzione di Ponte Milvio ora si transita regolarmente qualche problema su via Ardeatina dove per alberi sulla carreggiata Ci sono rallentamenti all’altezza di via Giulio Aristide Sartorio ed intenso ilin direzione di capitale su via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Castelno attese code poi alla barriera diEst sulla A24-teramo in direzione della città gli all’Olimpico si giocaUdinese partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di ...