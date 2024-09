San Michele L’incognita dei fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) La chiesa di Sana Carmignano adesso è vuota, sono state tolte le panche come nel periodo del Covid e oltre alla Visitazione (nella foto il suo trasferimento) non ci sono nemmeno più le opere d’arte minori, che sono provvisoriamente esposte nella sala della giostra del Comune di Poggio a Caiano. Il capolavoro del Pontormo e le altre pale d’altare torneranno quando la chiesa sarà restaurata. Ma quanto durerà la chiusura al pubblico? Nessuno può dirlo con certezza. A breve dovrebbe esserci un incontro fra la Diocesi di Pistoia e la Soprintendenza ai Beni storici e artistici di Firenze, Prato e Pistoia per delineare le prospettive future, anche alla luce del cantiere in corso che riguarda l’ex convento e la canonica. Nessuno però in Diocesi si sbilancia sulle modalità di reperimento deie sui tempi necessari.