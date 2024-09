Papa | Ascoltate voci popoli per Pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 12.35Francesco all'Angelus ha ricordato che "il vero potere non sta nel dominio dei più forti,ma nella cura dei più deboli". "Tutti siamo vivi perché stiamo stati accolti,ma il potere ci fa dimenticare questa verità e allora diventiamo dominatori, non servitori". Poi l'appello a pregare per la."Su tanti fronti di guerra la tensione è molto alta.Si ascolti la voce deiche chiedonoin Ucraina, in Palestina, in Israele ,in Myanmar".Infine ha chiesto "condizioni di dignità per i detenuti. Ognuno può sbagliare".