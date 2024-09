Pallamano A Gold Il Camerano lotta ma cede nel finale | Pressano vince 30-34

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) I ragazzi di Rui Carvalhono su ogni pallone, chiudono in parità il primo tempo (14-14) ma alla fine subiscono la fuga definitiva dei trentini. 11 gol per Rocha, 9 per il nuovo arrivato Eyebe, 22 settembre 2024 – Laesce tra gli applausi nella sfida contro il. I ragazzi di coach Rui Carvalhono fino all’ultimo ma devono arrendersi per 30-34 in un match intenso ben interpretato dai gialloblù. La squadra è in continua crescita e lavorando come sta facendo riuscirà ad ottenere i primi punti in questa Serie A. Primo tempo molto equilibrato in cui le difese prevalgono sugli attacchi, con le due squadre che non riescono a trovare un allungo decisivo.